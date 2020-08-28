إعادة افتتاح مجسر بيروت ببغداد

2020/08/28 | 21:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، إعادة إفتتاح مجسر بيروت أمام حركة السير والمرور.وذكر بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع أنجزت اعمال صيانة المرحلة الأولى من مفاصل التمدد العرضية الخاصة بمجسر بيروت للجانب المتوجه من منطقة زيونة باتجاه المستنصرية واعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه صباح اليوم الجمعة وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".عمار المسعودي

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