هزة أرضية تضرب محافظة واسط.. وهذه تفاصيلها

2020/08/28 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ضربت هزة أرضية، الجمعة، بقوة (3،3) درجة على مقياس رختر، منطقة جصان في محافظة واسط.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 آب 2020)، ان "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت، الجمعة الموافق 28/8/2020 عند الساعة (6:23:33) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة جصان، محافظة واسط" .

وأوضحت، ان "قوتها بلغت (3،3) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم جنوب شرق ناحية جصان في محافظة واسط.



ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الهيئة في بيانها "المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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