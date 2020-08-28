واشنطن تكشف حجم القوات التي ستسحبها من العراق

2020/08/28 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت تقارير صحفية اميركية، الجمعة، ان الولايات المتحدة تنوي سحب ثلث قواتها من العراق خلال 3 شهور.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين اميركيين قولهم، اليوم (28 اب 2020)، إن "البنتاغون قرر تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق إلى حوالي 3500 جندي".

وأضافت أن العديد من المسؤولين الأميركيين أكدوا أن البنتاغون سيخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

واوضحت، ان ذلك الانسحاب سيعيد مستويات القوات الأميركية إلى ما كانت عليه في عام 2015 عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حملتها ضد تنظيم داعش، وفقا للصحيفة.

ا.ح

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