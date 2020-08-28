صحة الكرخ تعلن تفاصيل الموقف الوبائي بالارقام ومناطق المصابين

2020/08/28 | 22:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : أبو غريب ——— 18 ابو دشير ——— 9 الاعلام ———— 7 البياع ———— 10 التاجي ———- 9 التراث ———- 1 الحارثية ———- 1 الحرية ———- 72 الدورة ———- 29 الدولعي ——— 3 السيدية ——— 7 الشرطة الرابعة ——— 2 الشعلة ——— 21 الشالجية ——— 4 الصالحية ——— 3 الطارمية ——— 26 الطوبجي ——— 3 العامرية ———- 15 العطيفية ——- 5 العلاوي ———- 3 الغزالية ———- 27 القادسية ——— 6 الكاظمية ——— 18 اللطيفية ——— 6 المحمودية ——- 31 المشاهدة ——- 3 المنصور ———- 15 الوشاش ———- 1 اليرموك ———- 8 اليوسفية ———- 4 جكوك ————- 3 حي الجامعة —— 2 حي الجهاد ——— 11 حي الخضراء ——- 4 حي العامل ——— 38 حي العدل ——— 11 حي الفرات ——— 2 سبع البور ————- 3 صدر اليوسفية ————- 1 كرادة مريم ——— 2 مطار بغداد ——— 1 ناحية الرشيد ——- 4 سكنة جانب الرصافة —- 6 الشفاء: 635 الوفيات: 3 موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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