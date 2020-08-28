حالات الشفاء من كورونا تفاجئ الكرخ باعلى معدل لها.. والاصابات الجديدة تستمر مع انخفاض الوفيات

2020/08/28 | 22:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الموقف الوبائي اليومي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 455 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 18ابو دشير ——— 9الاعلام ———— 7البياع ———— 10التاجي ———- 9التراث ———- 1الحارثية ———- 1الحرية ———- 72الدورة ———- 29الدولعي ——— 3السيدية ——— 7الشرطة الرابعة ——— 2الشعلة ——— 21الشالجية ——— 4الصالحية ——— 3الطارمية ——— 26الطوبجي ——— 3العامرية ———- 15العطيفية ——- 5العلاوي ———- 3الغزالية ———- 27القادسية ——— 6الكاظمية ——— 18اللطيفية ——— 6المحمودية ——- 31المشاهدة ——- 3المنصور ———- 15الوشاش ———- 1اليرموك ———- 8اليوسفية ———- 4جكوك ————- 3حي الجامعة —— 2حي الجهاد ——— 11حي الخضراء ——- 4حي العامل ——— 38حي العدل ——— 11حي الفرات ——— 2سبع البور ————- 3صدر اليوسفية ————- 1كرادة مريم ——— 2مطار بغداد ——— 1ناحية الرشيد ——- 4سكنة جانب الرصافة —- 6

الشفاء:635الوفيات:3

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