2020/08/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور البارزاني يدعو لإحصاء سكاني يضمن الحقوق المالية للجميع : إتهامات بغداد للإقليم تهدف إلى تغطية فشل الحكومات الإتحادية المتعاقبة اربيل – فريد حسن دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني الى اجراء احصاء سكاني لكي تتسلم كل الاطراف حقوقها المالية المستحقة، مشيرا الى ان ما كان يرسل الى الاقليم من […]

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