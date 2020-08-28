2020/08/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يوجّه الجامعات بدعم المجتمع وتحقيق الإصلاح وإحترام القانون بغداد – ساري تحسين وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نب، الجامعات بالإسهام الفاعـــــل في دعم المجتمع وتحقيق الإصلاح واحترام القانون.وجاء ذلك في رسالة وجهها الى هيئة الرأي ركزت على خدمة المجتمع وتمحورت في ( نريد أن يكون للجامعة دور بارز وواضح […]

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