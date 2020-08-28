2020/08/28 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يقتل أبناء أخيه الثلاثة في ذي قار الناصرية – باسم الركابي اقدم رجل على قتل أبناء أخيه الثلاثة جراء شجار عائلي في ذي قار.وقال مصدر في تصريح امس، إن (شجاراً عائلياً اندلع بسبب خلاف علي قطعة أرض في قضاد الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار، تطور إلى استخدام السلاح، ما أسفر […]

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