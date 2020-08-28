مع تخفيف تدابير الإغلاق في لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز 15 ألفاً

2020/08/28 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الإصابات بوباء كوفيد-19 الجمعة عتبة 15 ألفاً في لبنان، تزامناً مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام تحت ضغط قطاعات اقتصادية عدة، في خطوة تثير مخاوف القطاع الطبي الذي يواجه أزمات متعددة.

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