15 فرقة لإطفاء حرائق النزاع العشائري ببغداد

2020/08/28 | 22:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق بمعرض للمواد المنزلية اندلع اثر النزاع العشائري العنيف في أطراف العاصمة بغداد.

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