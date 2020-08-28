’معركة الحسينية’.. حريق في معرض ومخازن لإحدى العشائر المتنازعة

2020/08/28 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، نشوب حريق في معرض ومخزن، إثر النزاع العشائري في منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 اب 2020)، إنه "باشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني وبمشاركة اكثر من ١٥ فرقة اطفاء، باشرت بمكافحة حادث حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة ٢٥٠٠م ودور سكنية وكرفانات اثر نزاع عشائري بين طرفين في منطقة حسينية المعامل شرقي العاصمة بغداد".

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