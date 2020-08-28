بالصور.. ليالي كربلاء تستنطق حزناً في ذكرى استشهاد شبيه الرسول

2020/08/28 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة - واع

تصوير - صفاء علوان

أحيا المسلمون يوم الثامن من شهر محرم الحرام والذي يصادف ذكرى استشهاد أشبه الناس برسول الله (ص) الإمام علي الأكبر (ع)،، ليلة أخرى من الحزن تخيم على كربلاء المقدسة لتستمر مشاهد عاشوراء حاضرة في ضمير كل مسلم.

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