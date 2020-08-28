الداخلية تعلن تطورات جديدة بشأن حادثة الاعتداء في النجف

2020/08/28 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال مواطنين اعتدوا على مدير مستشفى الأمل والملاكات الطبية في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 آب 2020): "أشرف قائد شرطة النجف، اللواء، فائق فليح الفتلاوي، بحضور مدير عام صحة النجف، الدكتور، رضوان الكندي، على عملية إلقاء القبض على مواطنين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل الدكتور حسن الحاتمي".

وأكد الفتلاوي بحسب البيان، أن "منفذي الاعتداء من ذوي أحد المتوفين بفيروس كورونا، وتم إحالتهم للجهات المختصة لينالو جزاءهم العادل".

وكان مجلس القضاء الاعلى، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، صدور امر بتوقيف الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مدير مستشفى الامل في محافظة النجف.

وقال المجلس في بيان، ان "محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية اصدرت قرارا بتوقيف خمسة متهمين من الذين اعتدوا على مدير مستشفى الامل (الدكتور طارق الشيباني)، كما قررت المحكمة اصدار مذكرة قبض بحق اخرين شاركوا بالاعتداء"، مطالبة الجهات الامنية المختصة بتنفيذ مذكرات القبض.

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