2020/08/28 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

264 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اقدمت الأميرة ديانا، على اتباع إجراء احترازي غريب خوفا على حياتها في حال تعرضت لهجوم خاصة عندما تكون خارج البلاد أو في العالم النامي.

وقال سكرتيرها الخاص السابق، باتريك جيفسون: "على وجه الخصوص، عندما نكون خارج البلاد أو في العالم النامي، كنا نحمل ثلاجة صغيرة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دم ديانا".

وأضاف: "وقع اختبار كل واحد منا حتى يعرف الأطباء أي منا يمكنه التبرع بالدم إذا احتاجت الأميرة إليه.



كانت ديانا في كثير من الأحيان تحت تهديد الخطر الجسدي".

وكان يجب على الفريق العامل مع الأميرة ديانا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لضمان تدفق الدم بشكل جيد ووفرته في حال الحاجة إليه بالفعل.

وتابع: "كان من السهل نسيان هذا الجزء من الوظيفة، وبالتالي كنا نحصل على تذكير حاد".

وشغل باتريك منصب رئيس الديوان والسكرتير الخاص لأميرة ويلز السابقة من عام 1988 إلى عام 1996، وخلال هذه الفترة تطلقت من الأمير تشارلز ووقعت تنحيتها جانبا من قبل النظام الملكي، وإهمال مساعيها الخيرية.

وصرح باتريك: "أعتقد أنهم قللوا من شأنها.



إنه لأمر مخز أنهم لم يدركوا ما هي الميزة التي يمتلكونها.



لم تكن الأميرة ديانا متمردة بالفطرة، لقد كانت ملكية بالفطرة.



كان ينبغي أن تكون أعظم ما لديهم، لكنهم تركوا ذلك يفلت من بين أيديهم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراء غريب اتبعته الأميرة ديانا خوفا على حياتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراء غريب اتبعته الأميرة ديانا خوفا على حياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).