2020/08/28 | 22:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الانبار علي فرحان يوجه باعادة النشاط الرياضي في الاقضية والنواحي بشرط الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية اللازمة

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