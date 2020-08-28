2020/08/28 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هرعت فرق الدفاع المدني لمكافحة حريق اندلع في مخزن للمواد المنزلية في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد ، اثر النزاع العشائري الذي اندلع هناك .

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان 15 فرقة اطفاء تشارك بمكافحة حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة ٢٥٠٠متر مربع ، باشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس عشرة فرقة اطفاء تكافح حريقا اندلع اثر النزاع العشائري في الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس عشرة فرقة اطفاء تكافح حريقا اندلع اثر النزاع العشائري في الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).