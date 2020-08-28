اسعار النفط تهبط بقيادة خام برنت الى 45.08 دولار للبرميل

2020/08/28 | 22:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع احتمالات أن المنتجين قد تمكنوا من تجاوز السيناريو الأسوأ من العاصفة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وكشفت بيانات “بيكر هيوز” عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وجاء أداء الذهب الأسود بعد هبوب عاصفة أضعف مما كان متوقعاً، حيث وصل الإعصار الهائل “لورا” إلى لويزيانا وتكساس بالأمس، لكن شركات إنتاج النفط ومصافي التكرير تجاوزت الأمر.

وأغلق المنتجون الأمريكيون 1.56 مليون برميل يومياً من إنتاج الخام أو ما يعادل 83 بالمائة من إنتاج خليج المكسيك، بينما أغلقت تسع مصافي تكرير حوالي 2.9 مليون برميل يومياً أو 15 بالمائة من طاقة المعالجة الأمريكية قبل العاصفة.

لكن في وقت متأخر من الأمس، كان ميناء هيوستن، وهو أكبر مركز لتصدير الخام في الولايات المتحدة، يجرى الإعداد لفتحه.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 42.97 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.09 بالمائة إلى 45.08 دولار للبرميل.

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