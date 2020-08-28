الامن النيابية : جلسة البرلمان المقبلة ستناقش ملف تكرار الاعتداءات التركية

2020/08/28 | 23:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي الجمعة ، موقف اقليم كردستان الخجول في التعامل مع الاعتداءات التركية المتكررة، مبيناً أن قوات البيشمركة تتفرج على هذه الاعتداءات في حين تطالب حكومة الاقليم بغداد بصرف رواتبهم.

وقال الزيادي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن “اقليم كردستان يعتبر خط الصد الاول في ايقاف الانتهاكات التركية المتكررة ضد السيادة العراقية، الا ان قوات البيشمركة بقيت تتفرج على الطائرات التركية وهي تقصف الاراضي العراقية”، مبيناً أن “حكومة الاقليم تلقي باللوم على الحكومة المركزية وتطالبها بصرف رواتب البيشمركة التي لم تحرك ساكناً لإيقاف هذه الانتهاكات”.

واضاف أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة ملف تكرار الاعتداءات التركية على السيادة العرقية.

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