تركيا تعترض مقاتلات يونانية فوق المتوسط.. وتنشر فيديو يوثق المواجهة

2020/08/28 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت الوزارة بيانا، قالت فيه إنها علمت، الخميس، بإقلاع ست مقاتلات يونانية من طراز "F-16"، من جزيرة كريت متجهة إلى قبرص الرومية.

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