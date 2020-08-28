وزارةالداخلية تنفي استقالة وزيرها

2020/08/28 | 23:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ، ما تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا مغرضة حول استقالة وزير الداخلية عثمان الغانمي من منصبه”.

واكد معن :” ان هذه المعلومات غير صحيحة”، مبينا :” ان الوزير يمارس عمله ، ولدينا خطط ستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد في تمتين عمل الوزارة وترسيخ مبدأ ومفهوم الامن المجتمعي ، وهناك نشاطات وخطط كثيرة من الوزارة بدعم من رئيس الوزراء”.

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