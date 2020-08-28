الحشد ينعى قياديا استشهد بتعرض داعشي في خانقين

2020/08/28 | 23:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت هيأة الحشد الشعبي، قياديا استشهد بتعرض داعشي في أطراق قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى مساء اليوم الجمعة.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بفخر واعتزاز تزف هيأة الحشد الشعبي مسؤول المدفعية في قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي الشهيد القائد عامر أحمد صالح ( ابو حيدر الانصاري) اثر هجوم داعشي غادر في خانقين بعد مسيرة وحياة جهادية زاخرة بالعطاء والتضحية".وأضاف البيان "اذ نعزي باستشهاد المقدام الانصاري الذي اذاق الإرهاب حر سلاحه متفردا بعزيمته واصراره على ملاحقة فلول داعش وإنهاء تواجدها على ارض محافظة ديالى، ومواقفه وجهوده في اعادة النازحين وحرصه على استقرار الاوضاع في مناطقهم".وتابع البيان "لقد كان الشهيد البطل، قائدا فذا ومقاتلا شجاعا، شارك في اغلب عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية، وكان في طليعة ملبي فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا قبل ان يختتمها اليوم بالشهادة في الذود عن الوطن وترابه وفي أيام عاشوراء وذكرى شهادة الامام الحسين واهل بيته واصحابه (عليهم السلام)".وأختتم البيان "نحن اذ نزف شهيدنا الانصاري اليوم نؤكد ان طريقه الذي عبده بدمائه سيكون حاشدا باخوته المجاهدين الذين يلزمون سواترهم وينفذون واجباتهم دون كلل دحرا للارهاب الداعشي". شارك إذا أردت

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