بالأرقام.. حالات الشفاء والاصابات بكورونا في الجالية العراقية في الأردن

2020/08/28 | 23:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف السفير العراقي لدى عمان، حيدر العذاري، عدد حالات الشفاء والاصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية العراقية في الأردن.





وقال العذاري في تغريدة له على تويتر: "منذ بداية جائحة كورونا في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ولغاية الان تم إصابة (٣٥) شخصا من ابناء الجالية العراقية المقيمة".

وأضاف "تشافى منهم (٣٢) شخصا مع حالة وفاة واحدة وشخصان مازالا يرقدان في المستشفى لتلقي العلاج وهما بصحة جيدة والحمدلله، ادعو لهما ولباقي المصابين بالشفاء العاجل".

عمار المسعودي

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