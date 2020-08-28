2020/08/28 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

183 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة،على اتخاذ موقف صارم تجاه اعمال تركيا في شرق المتوسط، مشيرا الى ان انقرة لا تحترم سوى الافعال.

وقال ماكرون في تصريح صحفي، اليوم (28 اب 2020)، انه "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال، يمكنني أن أبلغكم بأن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك".

وأضاف أن "ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، وإنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر".

وكانت حدة التوتر بين فرنسا وتركيا تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان في شرق المتوسط، إضافة إلى موقف باريس من الدور التركي في ليبيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يستعد لفرض عقوبات على تركيا ردا عل أعمالها في المنطقة، وأن العقوبات قد تناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد في 24 كانون الاول القادم.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: وضعت خطوطا حمراء أمام تركيا في شرق المتوسط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: وضعت خطوطا حمراء أمام تركيا في شرق المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).