الصراع الحضاري هو ما سيحسم الصراع في الشرق الأوسط - نبيل عودة

2020/08/28 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة القوة العسكرية هي استمرار وغطاء للقوة السياسية.



هذا منطق عقلاني بسيط.



لكن السؤال الجوهري: هل باستطاعة قوة عسكرية ان تفرض ما تراه مطابقا لرغباتها وقمع مصالح شعب او شعوب أخرى؟ او هي، كما تعلمنا من التاريخ، حالة عابرة مهما طال زمنها؟ اين الامبراطوريات التاريخية التي لم تقف أي قوة او عراقيل في طريق انجاز سيطرتها الدولية؟ كيف صعدت وتلاشت حتى بعد استمرار سطوتها لأكثر من 200 سنة؟ في مفاهيم التط ......





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