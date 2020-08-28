الثورات والانتفاضات وأزمة التغيير المُستعصية في العالم العربي ...؟؟؟ - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/08/28 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يعيش العالم العربي منذ أواخرعام 2010 ولم يزل حالة من الغليان الجماهيري التي أسفرت في بداياتها عن سقوط النظامين التونسي والمصري ثم نظام علي عبدلله صالح في اليمن, ليتبع ذلك بسنوات سقوط أنظمة عربية أخرى ولا سيما في السودان والجزائر .وهذا الغليان الجماهيري العربي بسبب الاوضاع المُتردية التي تعيشها المنطقة على كافة المستويات شمل على مدى سنوات العديد من البلدان العربية التي إنتقلت اليها عدوى الانتفا ......





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