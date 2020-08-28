الاجتماع القيادي الفلسطيني المرتقب.. تكتيك...ام خارطة طريق جديدة؟؟ - باسم عثمان

2020/08/28 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عثمان " ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي"-;--;-وأخيرًا، وافق الرئيس الفلسطيني على عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، (الإطار القيادي المؤقت او لجنة تفعيل المنظمة) من دون تحديد موعد رسمي للاجتماع.



هذا التغييب " المفتعل والمتعمد" لهكذا لقاءات، مرده الأساس، حسابات وتكتيكات سياسية خاطئة "لطرفي السلطة"-;- ولكل منهما حساباته واجندته الخاصة به، والتي كان م ......





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