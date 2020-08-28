مسؤول يكشف نية ترامب التوقيع على حزمة إعانة بقيمة 1.3 تريليون دولار

2020/08/28 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الجمعة، عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستعد لتوقيع مشروع قانون إعانة بسبب جائحة كورونا، بقيمة 1.3 تريليون دولار، وفقا لما نقلت رويترز.

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