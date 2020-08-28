استشهاد قيادي في الحشد الشعبي بتعرض إرهابي في خانقين

2020/08/28 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، استشهاد القائد ابو حيدر الانصاري بتعرض إرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تنعى مسؤول المدفعية في قيادة عمليات ديالى/ الحشد الشعبي الشهيد القائد عامر أحمد صالح ( ابو حيدر الانصاري)، اثر هجوم "داعشي" غادر في قضاء خانقين .

واشارت الى ان "الشهيد اذاق الإرهاب حر سلاحه متفردا بعزيمته واصراره على ملاحقة فلول داعش وإنهاء تواجدها على ارض محافظة ديالى، ومواقفه وجهوده في اعادة النازحين وحرصه على استقرار الاوضاع في مناطقهم".

واضافت، ان "الشهيد كان قائدا فذا ومقاتلا شجاعا، شارك في اغلب عمليات التحرير ضد عصابات “داعش” الإرهابية"، مؤكدة انه "كان في طليعة ملبي فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا قبل ان يختتمها اليوم بالشهادة في الذود عن الوطن وترابه وفي أيام عاشوراء وذكرى شهادة الامام الحسين واهل بيته واصحابه (عليهم السلام)".

واكدت الهيأة، ان "طريقه الذي عبده بدمائه سيكون حاشدا باخوته المجاهدين الذين يلزمون سواترهم وينفذون واجباتهم دون كلل دحرا للارهاب الداعشي".

يشار الى ان هيأة الحشد الشعبي، اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، احباط هجوم لعصابات داعش الارهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان قوة من الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى للحشد احبطت، مساء اليوم، هجوما لفلول “داعش” الارهابي في قرية شيرك بقضاء خانقين.

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