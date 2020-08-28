صد تعرض داعشي على زوار عاشوراء

2020/08/28 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدت قوات من الحشد الشعبي، تعرضاً لعصابات داعش الارهابية على زوار عاشوراء.وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي ان "قوات الحشد التركماني تصدت لهجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على طريق بغداد- كركوك بالقرب من قضاء آمرلي، لاستهداف الزوار والنقاط الحماية".وأضاف، ان "قوات الحشد منعت الارهابيين من التعرض للزائرين".عمار المسعودي

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