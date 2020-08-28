مزاد حكومي لدراجات ومواد مختلفة يوم الاثنين

2020/08/28 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك/ مديرية كمرك المنطقة الوسطى عن مزاد علني لبيع مواد مصادرة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المزاد لبيع دراجات نارية مختلفة الاشكال والانواع مع ومواد متنوعة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013".

ودعا "الراغبين بالمشاركة في المزاد الذي سيقام يوم الاثنين المقبل مراجعة مقر مديرية كمرك المنطقة الوسطى" داعياً اياهم الى "جلب التأمينات البالغة ‎20% من القيمة التقديرية للبيع وحسب ما نصت علية المادة ٣٠ الفقرة ثالثا من القانون".

عمار المسعودي

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