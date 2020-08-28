الكشف عن الوجهة المفضلة لدي ميسي

2020/08/28 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف تقرير صحفي فرنسي، الجمعة، ان نجم نادي برشلونة الاسباني يفضل الانتقال الى مانشستر سيتي الانجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم (28 اب 2020)، إن" المدير الرياضي لسان جيرمان البرازيلي ليوناردو، أجرى مكالمة مع خورخي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، وسأله عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني إلى الفريق الفرنسي".

وأوضحت الصحيفة أن خورخي ميسي أخبر ليوناردو بأن ميسي يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ميسي قد ابلغ فريقه برشلونة، الثلاثاء الماضي، رغبته بالرحيل بعدما أصبح غير راض عن مشاكل النادي داخل وخارج الملعب.

وقد رشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي الى مانشستر سيتي حيث سيجتمع مجددا بمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين يعتبرون وجهة محتملة أيضا لميسي في حال فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.

ا.ح

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