رسالة مفتوحة الى مجهول - حسن أحراث

2020/08/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث بداية، الرسالة المفتوحة لا تتوخى دائما إعلان الحقيقة أو انتظار الإنصاف من طرف الجهة الموجهة اليها ولا حتى تحميلها المسؤولية.



إنها آلية من آليات الفضح والتشهير أمام الرأي العام وتسليط الضوء على القضية المعنية، خاصة وأساليب التضليل والتعتيم المعتمدة من طرف وسائل الإعلام الخاضعة كليا للنظام والباطرونا والممولة من طرفهما.



فالصمت/السكوت يريح هذه الجهات ويساهم في استمرار تلاعبها بالقضايا التي تزعم تمثيل ......





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