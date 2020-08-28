تعريف 13 : المفكر والسياسي السوري فارس الخوري ( 20 تشرين أول , نوفمبر 1873 - كانون أول 1962 ) . - مريم نجمه

2020/08/28 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه تعريف 13 : فارس الخوري (20 نوفمبر , تشرين اول 1873 - 2 ديسمبر , كانون أول 1962)-يعتبر السيد فارس الخوري من الرعيل الأول وأحد القادة في الحزب الوطني ( الذي يمثل البرجوازية الوطنية ) .



برز في مملكة فيصل بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب عبد الرحمن الشهبندر .



انضم للكتلة الوطنية إلى جانب شكري القوتلي ,هاشم الأتاسي , فخري البارودي , سعيد الغزي ..



وغيرهم .



تسلم مناصب عديدة طيلة حياته ......





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