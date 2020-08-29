بالجدول .. وزارة النقل توفر حافلات لنقل المسافرين الى مطار بغداد من مرآب العاصمة بغداد

2020/08/29 | 00:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، عن توفير حافلات لنقل المسافرين والوفود في مرآب العاصمة بغداد ( مرآب العلاوي ، مرآب النهضة ، مرآب البياع ومدينة الكاظمية ) وقبل اربع ساعات من كل الرحلات المغادرة والوافدة و بالتزامن مع رحلات الطيران .

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