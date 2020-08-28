إثر سياساته تجاه المتظاهرين.. حكومة الوفاق الوطني الليبية تقيل وزير الداخلية

2020/08/29 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار البيان إلى تكليف وكيل وزير الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن، بتيسير مهام الوزارة له، وممارسة كافة الصلاحيات الموكلة للوزير.

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