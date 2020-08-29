النجف.. كشف جريمة قتل امرأة ومفاجأة بهوية الجاني

2020/08/29 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت شرطة مكافحة اجرام النجف جريمة قتل بسب خلاف عائلي في المحافظة.وذكر بيان لإعلام شرطة محافظة النجف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت اللواء فائق فليح الفتلاوي ألقي القبض على متهم ارتكب جريمة قتل في ناحية العباسية".وقالت المديرية "بعد حدوث جريمة قتل امرأة في ناحية العباسية شكل قائد شرطة المحافظة فريقا للتحقيق برئاسته ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير مكافحة اجرام العباسية وعدد من الضباط والمنتسبين وتم البحث والتحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة وتم التوصل بعد ثلاثة أيام إلى مرتكب الجريمة واستدراجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي القى القبض عليه واعترف بقتل شقيقته من خلال إطلاق النار عليها بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية".واضافت "تم التحقيق معه وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".عمار المسعودي

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