الحصة التموينية واهانة العراقي

2020/08/29 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام وجود الحصة التموينية أساساً هو وضع استثنائي لم يعرفه العراق في تاريخه الحديث يوماً إلا في فترة قصيرة بالحرب العالمية الثانية، وفي العام ١٩٩٠حين بدأ الحصار الدولي الشامل على البلد، وتصاعد بسرعة كبيرة خرج من منع الغذاد والدواء الى الحرمان من اقلام الرصاص لتلاميذ المدارس .ومرت الحصة التموينية في السابق بمراحل […]

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