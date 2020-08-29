تذكار في لندن تكريماً لأول بطلة حرب مسلمة من أجل بريطانيا

2020/08/29 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬توضع‭ ‬لوحة‭ ‬تذكارية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬تكريما‭ ‬لنور‭ ‬عنايت‭ ‬خان،‭ ‬وهي‭ ‬جاسوسة‭ ‬متحدرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬هندي‭ ‬أرسلتها‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬الاحتلال‭ ‬النازي،‭ ‬وقد‭ ‬عُرّف‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ “‬أول‭ ‬بطلة‭ ‬حرب‭ ‬مسلمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭”.‬ وقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬العميلة‭ ‬السرية‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬هندية‭ ‬وأميركية،‭ ‬أول‭ ‬عاملة‭ […]

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