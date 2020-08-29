لبحث تجفيف موارد التنظيم.. اجتماع لمجموعة مكافحة تمويل داعش

2020/08/29 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا، الجمعة، لفتت فيه إلى عقد التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، نهاية شهر يوليو الماضي، اجتماعه الثالث عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش"CIFG"، عبر مكالمة جماعية للمشاركين لمناقشة الجهود العالمية حول الشأن.

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