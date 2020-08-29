مصدر أمني لـ ’ناس’: ضبط قناص قبل لحظات من إدخاله إلى الناصرية!

2020/08/29 | 00:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت القوات الأمنية في ذي قار، شخصاً حاول إدخال قناص إلى المحافظة.

وكشف مصدر أمني في حديث خصّ به "ناس" بعد منتصف ليل الجمعة على السبت (29 آب 2020) أن "المتهم حاول إدخال القناص إلى المحافظة عن طريق التمويه على نفسه باستئجار سيارة أجرة (جارجر) مع سائق".

وأضاف "سلك السائق طريقاً ترابياً معروفاً لدى القوات الأمنية، وعند اقترابه من إحدى المرابطات، تسببت سرعته الزائدة بحادث سير، حيث صدم عجلة (ستوتة) الأمر الذي استدعى تدخل القوات الأمنية، التي قامت بتفتيش السيارة وعثرت بداخلها على القناص مع 200 إطلاقة".

وبيّن أن "المتهم جلب القناص من بغداد، وهو مودع الآن مع مبارزه بحوزة استخبارات ذي قار".

ومطلع الشهر الحالي، ضبطت القوات الأمنية في ذي قار سيارة مفخخة قبل دخولها إلى المحافظة.

وكشف مصدر أمني لـ "ناس" عن تفاصيل مقتضبة، مؤكداً أن "السيارة كانت من نوع (مارك)، باللون الأصفر، وتحمل لوحة تسجيل من محافظة النجف".

وأضاف "حامت شكوك قوة أمنية قريبة حول السيارة، بعد أن نزل السائق نحو الطريق الترابي من جهة مرقد عمر بن زيد بن الحسين الأشرف (الشريف)، ليتم التوجه نحو السيارة واعتقال السائق، وبعد تفتيش السيارة، وجدت القوات الأمنية كمية من متفجرات سي فور شديدة الإنفجار".

وأصيب سبعة متظاهرين، الأسبوع الماضي، في ساحة الحبوّبي، إثر انفجار دراجة مفخخة.

وذكر مراسلنا (21 آب 2020) أن دراجة نارية كانت مركونة في ساحة الحبّوبي، انفجرت، مما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرين.

وأضاف أن المتظاهرين، نقلوا المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

بدوره، قال مدير قسم العمليات في صحة محافظة ذي قار صلاح غياض لـ"ناس"، إن "عدد الجرحى بلغ( ٧) دون وجود إصابات خطيرة.

وشبت النار في خيمتين من خيم الاحتجاج القريبة عقب الانفجار.

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