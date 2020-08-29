بالفيديو.. انفجار وحريق وسط كركوك

2020/08/29 | 00:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انفجرت قناني لتعبئة غاز الاوكسجين المسال الطبي في مخزن وسط محافظة كركوك مساء الجمعة.وذكر مصدر أمني، ان "قناني اوكسجين وأخرى لغاز التبريد انفجرت جراء اندلاع حريق في مخزن لأجهزة تبريد وكهربائية في شارع الأطلس مجاور حديقة العمال وسط كركوك".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث وأخماد الحريق".ولم تعرف بعد أسباب الحادث وفتحت الشرطة تحقيقاً به.عمار المسعودي

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