صحفي يتعرض الى الملاحقة لتغطيته حادثة وفاة سيدة في السماوة

2020/08/29 | 01:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ حسن النصار

يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين السلطات الرسمية في محافظة المثنى بحماية الصحفيين، ودعمهم، وعدم التساهل مع الذين يحاولون إبتزازهم وتخويفهم، ومنعهم من التغطية الصحفية المتوازنة، وكشفهم لحالات فساد، ومتابعتهم لقضايا وشؤون المواطنين الذين تواجههم مصاعب ومشاكل في مؤسسات الدولة.

حسين الخزعلي مراسل قناة دجلة الفضائية في المثنى الذي غادر السجن بكفالة بعد رفع دعوى قضائية ضده، قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية: إنه تلقى مناشدة من أسرة سيدة توفيت في مستشفى الوركاء في محافظة المثنى، وإتهموا الطبيب المشرف على التخدير بالتقصير ماأدى الى وفاتها، وقد قمت بتغطية متوازنة، ولم أنحز لجهة بعينها، وقد رفع طبيب التخدير دعوى قضائية، وهو يطالبني بأموال للتنازل عن القضية ونشر إعتذار رسمي.

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