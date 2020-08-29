بالصور .. موكب عزاء تشرين يرفع صور شهداء التظاهرات داخل مرقد الامام الحسين (ع)

2020/08/29 | 01:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ ـ كربلاء

شارك موكب عزاء تشرين في مراسيم العزاء الحسيني ، ورفع الموكب صور شهداء التظاهرات، داخل مرقد الإمام الحسين “عليه السلام”، إلى جانب الرايات الحسينية والاعلام العراقية”.

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