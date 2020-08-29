القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 10 - عباس علي العلي

2020/08/29 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الأكثري والأقليمن حق السائل الذي يدرك أن الله تعالى يتعامل مع الإنسان كمخلوق مخير على قاعدتي الحرية في الأشاءة له والالتزام بالأشاءة منه بها، تبادلا بينهما بمقام تعلق كل منهما بالأخرى {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}التكوير 29، هذا من جهة الثانية تعلقها بالأولى كقوله تعالى {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}فصلت40، التبادل هنا جدلي تب ......





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