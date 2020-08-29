بسبب رسم عن الإمارات..

2020/08/29 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن، الجمعة، إلى الإفراج عن رسام الكاريكاتير، عماد حجاج، الذي أوقف إثر نشره رسما اعتُبر مسيئا للإمارات، لأنه يسخر من معارضة إسرائيل بيعها طائرات "إف-35" الأميركية.

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