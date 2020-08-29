2020/08/29 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الكمال الدينيالكمال الديني عند سروش منفصل عن الجامع الديني لأن الكمال في تهيئة الأسس له، في حين أن الجامع يتجلى بالاحتواء على مجموع البناء المراد من الدين كغاية ونتيجة وأيضا كواقع، عندما لا يكون الدين جامع للتصورات والحلول فهو منقطع عنها بالقدر الذي يفصل تاريخية الدين عن واقعه، أي ان العودة إلى مبدأ محدودية الأحكام الفقهية وجزئية الاحتكام ترتبط أساسا بالواقع التأريخي فقط ، فالدين عنده لا ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 11 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القراءة التاريخية كيفاً _ عبد الكريم سروش مثلا 11 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).