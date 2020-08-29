إيقاف وزير الداخلية الليبي وسط احتجاجات

2020/08/29 | 02:41 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية الليبي فتحي باشا أغا في صورة من أرشيف رويترز طرابلس (رويترز) - أوقف رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وزير داخليته القوي فتحي باشا أغا عن أداء مهامه يوم الجمعة وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس و حملة عنيفة شنت ضد المحتجين.وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني و باشا أغا وزير الداخلية وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.وكان لباشا أغا الذي عُين في عام 2018 دور أساسي في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

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