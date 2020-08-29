الدكتور الشيباني معاتباً: أهذا جزاء الإحسان

2020/08/29 | 02:57 - المصدر: الصباح

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النجف الأشرف: أحمد عبد ربه بغداد: عمر عبد اللطيف

حالة من الغضب الممزوج بمشاعر الحزن والاستياء عمَّت الشارع العراقي وضجَّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب تداول فيديو يظهر اعتداء مجموعة من ضعاف النفوس على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس "الأمل سابقاً" المخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا في النجف الأشرف، إذ دعت أوساط رسمية وشعبية ونشطاء الحكومة والقوات الأمنية إلى التعامل مع حوادث الاعتداءات "المتكررة" بحق الملاكات الطبية وفق قانون "الإرهاب".

لم يغادر الدكتور الشيباني مقر عمله إلى بيته مدة ثلاثة اشهر، وتواجد في المستشفى مع المصابين بوباء كورونا، وهو يرقد حاليا في مستشفى الحكيم، ويعاني من كسر في اليد ورضوض قوية في ظهره وجرح صعب في أسفل الرقبة.

"الصباح" التقت الشيباني في النجف الاشرف ليروي للرأي العام ما جرى، حيث قال: "بعد كتابة شهادة الوفاة لأحد المتوفين بفيروس كورونا والذهاب للإشراف على خزانات الاوكسجين في المستشفى، لم اسمع سوى صوت أحد افراد المتوفى، (إنه مدير المستشفى)، بعد ذلك هرع باتجاهي أكثر من 20 شخصا وانهالوا علي بالضرب المبرح".

ويشرح الطبيب الحالة الصحية للمريض المتوفى، بالقول: "لحظة وصول المريض الى المستشفى؛ كان معدل الاوكسجين في الدم لديه 30 بالمئة وفاقدا للوعي، وفي المقابل منع أحد أفراد أسرته طبيب التخدير من وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وكل هذا موثق بالطبلة".

ويكشف الشيباني عن حدوث مشاجرة من قبل أسرة المتوفى مع الملاك الطبي قبل حدوث الاعتداء عليه، الا انه حاول تهدئة الأوضاع، ويتساءل: "هل هذا هو جزاء الاحسان؟"، بينما يتحدث عن التحرك لاقامة دعوى قضائية ضد المعتدين لينالوا جزاءهم العادل، كما طالب رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة بمحاسبة هؤلاء "الذين لا يحترمون الملاكات الطبية واتخاذ القصاص بحقهم".

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