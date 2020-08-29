أوامر قبض بحق مثيري النزاعات العشائرية في البصرة

2020/08/29 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة: سعد السماك

أصدرت قيادة شرطة البصرة أوامر بإلقاء القبض على مثيري النزاعات العشائرية ومطلقي النار العشوائي.

وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي لـ"الصباح": إن "قوة من الشرطة اعتقلت خمسة متهمين بإطلاق النار العشوائي في منطقة التميمية بمركز المحافظة".

وأشار إلى أن "قيادة شرطة البصرة وضعت خطة لمتابعة ورصد شبكات المتاجرة والتوزيع، وملاحقة مافيات المخدرات"، مبيناً أن "الأساليب التي ستتبعها الشرطة ستحدُّ من تلك العصابات".

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة اكد خلال زيارته الى محافظة البصرة ان هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.

وعبّر الكاظمي عن أسفه للخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة، مشددا على أهمية استعادة ثقة المواطنين بالقوات الأمنية، كما حث القادة الأمنيين على بذل قصارى جهدهم للكشف عن المجرمين بأسرع وقت، بدون خوف أو خشية.

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