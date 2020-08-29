آرسنال يقرر بيع حارسه

2020/08/29 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أبدى نادي آرسنال الإنجليزي استعداده للتخلي عن خدمات أحد حراسه، في موسم الانتقالات الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إدارة آرسنال تنوي الاستغناء عن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز.

ويُعد مارتينيز الخيار الثاني، في ملعب الإمارات، بعد بيرند لينو.

وتمكن إيميليانو مارتينيز من الحصول على مركز لينو بعد تعرض الأخير لإصابة قوية في حزيران الماضي.

ولكن مع عودة لينو إلى لياقته البدنية، فإن آرسنال ليس متمسكًا بفكرة تواجد إيميليانو مارتينيز في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي آرسنال حددوا سعر بيع الحارس الأرجنتيني بـ 20 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن إيميليانو مارتينيز يأمل موافقة آرسنال على أي عرض مالي تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، من أجل رحيله والحصول على فرص لعب منتظم مع فريق آخر.

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